Башкирия в 4 раз подряд стала лидером по привлечению президентских грантов

Башкирия вновь заняла первое место в России по объёму привлеченных средств Фонда президентских грантов на 2026 год. Рекордная сумма в 96,7 млн рублей будет направлена на финансирование некоммерческих проектов в республике. Республика удерживает лидерство в этом рейтинге уже четвёртый год подряд.
За последние пять лет на реализацию социально значимых инициатив в регион поступило 559,5 млн рублей президентских грантов. Благодаря этой поддержке в Башкирии было успешно осуществлено 295 проектов некоммерческих организаций. Новая финансовая поддержка позволит продолжить развитие социальной сферы и поддержку гражданских инициатив в республике.
