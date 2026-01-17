Ричмонд
Башкирия в 4 раз подряд стала лидером по привлечению президентских грантов

В 2026 году республика получит рекордные 96,7 млн рублей на финансирование проектов НКО.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия вновь заняла первое место в России по объёму привлеченных средств Фонда президентских грантов на 2026 год. Рекордная сумма в 96,7 млн рублей будет направлена на финансирование некоммерческих проектов в республике. Республика удерживает лидерство в этом рейтинге уже четвёртый год подряд.

За последние пять лет на реализацию социально значимых инициатив в регион поступило 559,5 млн рублей президентских грантов. Благодаря этой поддержке в Башкирии было успешно осуществлено 295 проектов некоммерческих организаций. Новая финансовая поддержка позволит продолжить развитие социальной сферы и поддержку гражданских инициатив в республике.

