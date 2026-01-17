Самолет из Петербурга в Пермь час кружил над Ладожским озером и вернулся в Пулково

Самолет из Петербурга в Пермь смог долететь до города назначения только со второй попытки. Первая попытка оказалась неудачной — воздушное судно больше часа кружило над Ладожским озером после вылета из Пулково. Об этом говорят данные портала Flightradar24.
Вылет прошел по расписанию, в 1:20, после чего самолет стал наворачивать круги над водоемом, по всей видимости сжигая топливо. В итоге борт вернулся в Пулково.
В пресс-службе аэропорта «КП-Петербург» заверили, что не получали сигналов о какой-либо аварийной ситуации в самолете.
— Никаких сообщений о ЧП не было, в аэропорту борт обслуживался по стандартной схеме, — отметили в Пулково.
Рейс повторно отправился в путь в 4:23 и благополучно приземлился в Перми. Что в итоге стало причиной заминки, не уточняется.