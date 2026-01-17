Объявлен полный список чемпионов Татарстана по борьбе корэш

Борцы, занявшие первое место в своей весовой категории, получили вознаграждение в размере 100 тыс. рублей, занявшие второе место — 70 тыс. рублей, а занявшие третье — по 50 тыс. рублей каждый.
Список победителей.
Весовая категория 60 килограммов:
первое место — Ильфат Миннегалиев, второе место — Алмаз Гареев, третье место — Раиль Хабибрахманов, третье место — Алмаз Зигангараев.
Весовая категория 65 килограммов:
первое место — Ильяс Юсупов, второе место — Инсаф Лотфуллин, третье место — Ильнар Закиров, третье место — Ислам Каримов.
Весовая категория 70 килограммов:
первое место — Ильдус Камалов, второе место — Рамиль Хакимзянов, третье место — Ильнар Закиров, третье место — Ильсаф Лотфуллин.
Весовая категория 75 килограммов:
первое место — Рафаэль Билданов, второе место — Рамиль Синакаев, третье место — Ильнар Муллахметов, третье место — Райнур Файзрахманов.
Весовая категория 80 килограммов:
первое место — Ильназ Рамазанов, второе место — Ислам Закиров, третье место — Булат Гадершин, третье место — Мунир Галлямов.
Весовая категория 85 килограммов:
первое место — Артур Зулкарнаев, второе место — Булат Москов, третье место — Эмиль Мавлин, третье место — Денис Ускомбаев.
Весовая категория 90 килограммов:
первое место — Ренас Калимуллин, второе место — Рузаль Тимергалиев, третье место — Айнур Галимзянов, третье место — Рустам Салахов.
Весовая категория 100 килограммов:
первое место — Булат Мусин, второе место — Эльдар Хамитов, третье место — Айрат Самигуллин, третье место — Раиль Салахутдинов.
Весовая категория 130 килограммов:
первое место — Радик Салахов, второе место — Айдар Алтынбаев, третье место — Руслан Рафиков, третье место — Заман Эльбеков.
Весовая категория более 130 килограммов:
первое место — Муса Галлямов, второе место — Альберт Ситдиков, третье место — Руслан Абдуллин, третье место — Ранис Гилязетдинов.
Команда «Зилант» заняла первое место по общему количеству очков. На втором месте — команда Лаишева, на третьем — Альметьевска.
Зульфия Шавалиева.