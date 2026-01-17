Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объявлен полный список чемпионов Татарстана по борьбе корэш

В легкоатлетическом комплексе Елабуги завершился чемпионат Татарстана по борьбе корэш. В соревнованиях приняли участие около 300 борцов в различных весовых категориях.

Источник: ИА Татар-информ

Борцы, занявшие первое место в своей весовой категории, получили вознаграждение в размере 100 тыс. рублей, занявшие второе место — 70 тыс. рублей, а занявшие третье — по 50 тыс. рублей каждый.

Список победителей.

Весовая категория 60 килограммов:

первое место — Ильфат Миннегалиев, второе место — Алмаз Гареев, третье место — Раиль Хабибрахманов, третье место — Алмаз Зигангараев.

Весовая категория 65 килограммов:

первое место — Ильяс Юсупов, второе место — Инсаф Лотфуллин, третье место — Ильнар Закиров, третье место — Ислам Каримов.

Весовая категория 70 килограммов:

первое место — Ильдус Камалов, второе место — Рамиль Хакимзянов, третье место — Ильнар Закиров, третье место — Ильсаф Лотфуллин.

Весовая категория 75 килограммов:

первое место — Рафаэль Билданов, второе место — Рамиль Синакаев, третье место — Ильнар Муллахметов, третье место — Райнур Файзрахманов.

Весовая категория 80 килограммов:

первое место — Ильназ Рамазанов, второе место — Ислам Закиров, третье место — Булат Гадершин, третье место — Мунир Галлямов.

Весовая категория 85 килограммов:

первое место — Артур Зулкарнаев, второе место — Булат Москов, третье место — Эмиль Мавлин, третье место — Денис Ускомбаев.

Весовая категория 90 килограммов:

первое место — Ренас Калимуллин, второе место — Рузаль Тимергалиев, третье место — Айнур Галимзянов, третье место — Рустам Салахов.

Весовая категория 100 килограммов:

первое место — Булат Мусин, второе место — Эльдар Хамитов, третье место — Айрат Самигуллин, третье место — Раиль Салахутдинов.

Весовая категория 130 килограммов:

первое место — Радик Салахов, второе место — Айдар Алтынбаев, третье место — Руслан Рафиков, третье место — Заман Эльбеков.

Весовая категория более 130 килограммов:

первое место — Муса Галлямов, второе место — Альберт Ситдиков, третье место — Руслан Абдуллин, третье место — Ранис Гилязетдинов.

Команда «Зилант» заняла первое место по общему количеству очков. На втором месте — команда Лаишева, на третьем — Альметьевска.

Зульфия Шавалиева.