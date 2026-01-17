СКР призывает родителей сообщать властям о «несанкционированных» снежных горках

В связи с увеличением случаев травмирования детей при катании с горок СК России напоминает о необходимости строгого соблюдения мер безопасности. В частности, родителей просят сообщать о стихийных горках для их оперативной ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
«Не будьте равнодушными: обращайте внимание на детей, катающихся без присмотра родителей. Им может понадобиться ваша помощь. Если в вашем дворе имеются несанкционированные горки, необходимо обратиться в управляющую компанию, администрацию района или города для их ликвидации», — призывают в ведомстве.
Также в СК напомнили правила безопасного катания в зимний период:
— не оставляйте несовершеннолетних без присмотра,
— не привязывайте надувные конструкции к автомобилям, квадроциклам и другим транспортным средствам,
— разъясните детям необходимость кататься только в специально отведенных местах,
— научите детей придерживаться несложных правил: не толкаться, не мешать другим, не съезжать, пока впереди спустившийся не отошел в сторону, не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону, не кататься, стоя на ногах, на корточках и в сцепке с другими людьми, не съезжать спиной или на животе, всегда смотреть вперед как при спуске, так и при подъеме, подниматься на горку только по специально оборудованным подъемам, не переходить ее поперек.