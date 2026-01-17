СКР призывает родителей сообщать властям о «несанкционированных» снежных горках

— научите детей придерживаться несложных правил: не толкаться, не мешать другим, не съезжать, пока впереди спустившийся не отошел в сторону, не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону, не кататься, стоя на ногах, на корточках и в сцепке с другими людьми, не съезжать спиной или на животе, всегда смотреть вперед как при спуске, так и при подъеме, подниматься на горку только по специально оборудованным подъемам, не переходить ее поперек.