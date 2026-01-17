Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР призывает родителей сообщать властям о «несанкционированных» снежных горках

«Не будьте равнодушными: обращайте внимание на детей, катающихся без присмотра родителей», — просят в СК.

Источник: Новый Калининград

В связи с увеличением случаев травмирования детей при катании с горок СК России напоминает о необходимости строгого соблюдения мер безопасности. В частности, родителей просят сообщать о стихийных горках для их оперативной ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«Не будьте равнодушными: обращайте внимание на детей, катающихся без присмотра родителей. Им может понадобиться ваша помощь. Если в вашем дворе имеются несанкционированные горки, необходимо обратиться в управляющую компанию, администрацию района или города для их ликвидации», — призывают в ведомстве.

Также в СК напомнили правила безопасного катания в зимний период:

— не оставляйте несовершеннолетних без присмотра,

— не привязывайте надувные конструкции к автомобилям, квадроциклам и другим транспортным средствам,

— разъясните детям необходимость кататься только в специально отведенных местах,

— научите детей придерживаться несложных правил: не толкаться, не мешать другим, не съезжать, пока впереди спустившийся не отошел в сторону, не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону, не кататься, стоя на ногах, на корточках и в сцепке с другими людьми, не съезжать спиной или на животе, всегда смотреть вперед как при спуске, так и при подъеме, подниматься на горку только по специально оборудованным подъемам, не переходить ее поперек.