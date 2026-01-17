С начала года в регион ввезли свыше 900 тонн импортных фруктов и ягод

С 1 по 12 января в Калининградскую область ввезли порядка 1,2 тыс. тонн импортных овощей и фруктов, прибывших из 16 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Значительную часть импорта составили фрукты и ягоды — 915 тонн, включая цитрусовые, бананы, яблоки и груши, ввезенные из Бразилии, Египта, Израиля, Турции и Марокко.
В частности, 487 тонн цитрусовых поступило из Бразилии, Египта, Израиля, Китая, Марокко, Турции и Южной Африки, 184 тонн бананов — из Эквадора, 169 тонн семечковых — из Сербии, Чили и Южной Африки.
Самой популярной овощной культурой остаются томаты, поступившие в область из Турции в количестве 109 тонн.