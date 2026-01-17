Ричмонд
В Краснознаменске прокуратура заставила чиновников выделить квартиру пенсионерке

Чиновники не хотели давать жилье аварийщикам.

В Краснознаменске после вмешательства прокуратуры пенсионерке выделили благоустроенную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

67-летняя женщина проживала с дочерью-инвалидом в многоквартирном доме 1945 года постройки, который в 2019 году признали аварийным и подлежащим сносу. При этом местные чиновники ничего не сделали, чтобы предоставить им другое жилье.

Прокуратура района внесла представление главе администрации Краснознаменского муниципального округа.

По результатам прокурорского вмешательства женщине предоставлена благоустроенная трехкомнатная квартира, отвечающая установленным требованиям.