Вмёрзшую в лёд чайку спасают на реке Мойка

Как сообщает издание «Фонтанка», местные жители сначала самостоятельно убедились, что птица не способна освободиться и улететь, после чего вызвали на место спасателей. На данный момент к месту происшествия прибыли спасатели, которые оценивают ситуацию и готовятся к операции по освобождению пернатой.