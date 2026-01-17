Вмёрзшую в лёд чайку спасают на реке Мойка

На реке Мойке в центре Санкт-Петербурга разворачивается операция по спасению чайки, вмёрзшей в лёд. Инцидент произошёл на одном из участков реки, где из-за морозов образовался ледяной покров.
Как сообщает издание «Фонтанка», местные жители сначала самостоятельно убедились, что птица не способна освободиться и улететь, после чего вызвали на место спасателей. На данный момент к месту происшествия прибыли спасатели, которые оценивают ситуацию и готовятся к операции по освобождению пернатой.
Подобные случаи в морозную погоду не редкость: птицы могут примёрзнуть к льду лапами или перьями, особенно после контакта с водой. Работа спасателей требует осторожности, чтобы не травмировать животное и не провалиться под лёд самим.