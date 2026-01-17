Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вмёрзшую в лёд чайку спасают на реке Мойка

Жители Петербурга заметили птицу, которая не могла взлететь.

Источник: Соцсети

На реке Мойке в центре Санкт-Петербурга разворачивается операция по спасению чайки, вмёрзшей в лёд. Инцидент произошёл на одном из участков реки, где из-за морозов образовался ледяной покров.

Как сообщает издание «Фонтанка», местные жители сначала самостоятельно убедились, что птица не способна освободиться и улететь, после чего вызвали на место спасателей. На данный момент к месту происшествия прибыли спасатели, которые оценивают ситуацию и готовятся к операции по освобождению пернатой.

Подобные случаи в морозную погоду не редкость: птицы могут примёрзнуть к льду лапами или перьями, особенно после контакта с водой. Работа спасателей требует осторожности, чтобы не травмировать животное и не провалиться под лёд самим.