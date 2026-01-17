Беглов впервые поздравил петербуржцев с Днём артиста

Также Беглов рассказал о ключевых культурных событиях года. В 2026-м будут отмечаться 120-летия со дня рождения академика Дмитрия Лихачёва и композитора Дмитрия Шостаковича, а также юбилеи Александринского театра, «Балтийского дома» и Большого театра кукол. В рамках благотворительной акции для артистов старшего поколения театр «Мастерская» выступит в Доме ветеранов сцены, а студенты РГИСИ встретятся с Алисой Фрейндлих и Александром Новиковым.