Крупное поражение: «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» с разгромным счетом

Сегодня, 17 января, в Екатеринбурге «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Уфимцы уже после первого периода «горели» 3:0. Илья Коновалов пропустил от Никиты Трямкина, Стефана Да Косты и Даниэля Спронга. Под занавес второго периода появилась надежда, что «юлаевцы» смогут отыграться — гол забил Егор Сучков. Но уже спустя 30 секунд хозяева вновь увеличили отрыв благодаря результативному броску Рида Буше. Он же уже в начале третьего периода довел счет до неприличных 5:1. Через три минуты Рэмпал отквитал еще один гол. Точку в матче поставил Спронг — вторую свою шайбу он забил на 53-й минуте.
«СЮ» после 47 игр с 48 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч «Салават Юлаев» сыграет во вторник, 20 января. Уфимцы сразятся с омским «Авангардом».
