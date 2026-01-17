Крупное поражение: «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» с разгромным счетом

Уфимцы уже после первого периода «горели» 3:0. Илья Коновалов пропустил от Никиты Трямкина, Стефана Да Косты и Даниэля Спронга. Под занавес второго периода появилась надежда, что «юлаевцы» смогут отыграться — гол забил Егор Сучков. Но уже спустя 30 секунд хозяева вновь увеличили отрыв благодаря результативному броску Рида Буше. Он же уже в начале третьего периода довел счет до неприличных 5:1. Через три минуты Рэмпал отквитал еще один гол. Точку в матче поставил Спронг — вторую свою шайбу он забил на 53-й минуте.