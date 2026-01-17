На Кубани оборудуют 130 официальных мест для крещенских омовений

В остальных муниципалитетах, включая Краснодар, окунуться в купели можно будет только в дневное время. Особый режим вводится в Туапсинском муниципальном округе: из-за прогнозируемого шторма и подъема уровня рек купания на открытой воде там полностью отменены — верующие смогут воспользоваться только купелями при храмах.