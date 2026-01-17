На Кубани оборудуют 130 официальных мест для крещенских омовений

В Краснодарском крае завершается подготовка к празднованию Крещения Господня. Для жителей и гостей региона оборудуют 130 официальных площадок для совершения обряда омовения: 67 мест на открытых водоемах и 63 купели при храмах, рассказали в пресс-службе администрации региона.
Торжественные литургии пройдут утром 19 января в более чем 550 храмах Кубани. Освящать воду начнут заранее — в Крещенский сочельник, 18 января.
В этом году ночные омовения официально разрешены в 29 муниципалитетах, среди которых Сочи, Новороссийск, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ. Купания ночью также пройдут в Белоглинском, Белореченском, Динском, Кавказсков, Калининском, Кореновском, Крыловском, Крымском, Кущевском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Северском, Славянском, Староминском, Тбилисском, Темрюкском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах и в Туапсинском муниципальном округе.
В остальных муниципалитетах, включая Краснодар, окунуться в купели можно будет только в дневное время. Особый режим вводится в Туапсинском муниципальном округе: из-за прогнозируемого шторма и подъема уровня рек купания на открытой воде там полностью отменены — верующие смогут воспользоваться только купелями при храмах.
Все официальные места оборудуют поручнями, настилами и ограждениями. Для участников подготовят палатки для переодевания и пункты обогрева. Безопасность обеспечат сотрудники МЧС, медики и полиция. Дно водоемов в местах массового скопления людей уже обследовали водолазы.
Врачи призывают кубанцев адекватно оценивать возможности своего организма. По словам главного внештатного специалиста по медпрофилактике краевого Минздрава Андрея Сахарова, погружение в ледяную воду — это серьезный стресс.
«Неподготовленным людям, детям до семи лет, пожилым и беременным женщинам купания противопоказаны. Также нельзя погружаться людям с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и болезнями органов дыхания. Категорически запрещено употребление алкоголя как до, так и после обряда», — напомнил он.
Священнослужители, в свою очередь, отмечают, что главным для верующего человека в этот день остается посещение праздничного богослужения.