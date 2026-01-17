Ростовские врачи спасли малыша, который чуть не погиб во время домашних родов

В Ростовской области, в Таганроге, местная жительница родила дома ребенка, который чуть не погиб сразу после появления на свет. У малыша оказалась очень низкая масса тела — один килограмм 400 граммов.
Как рассказали в Ростовском перинатальном центре, мальчик был в крайне тяжелом состоянии. На помощь малышу экстренно выехала медицинская бригада. Врачи успели вовремя. Они стабилизировали состояние младенца и эвакуировали его в Ростов.
На данный момент новорожденный в тяжелом состоянии. Пока что ребенок не может сам дышать. Его подключили к аппарату ИВЛ. Специалисты делают все, чтобы спасти ему жизнь.
