Ростовские врачи спасли малыша, который чуть не погиб во время домашних родов

Под Ростовом женщина родила дома малыша весом чуть больше килограмма.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в Таганроге, местная жительница родила дома ребенка, который чуть не погиб сразу после появления на свет. У малыша оказалась очень низкая масса тела — один килограмм 400 граммов.

Как рассказали в Ростовском перинатальном центре, мальчик был в крайне тяжелом состоянии. На помощь малышу экстренно выехала медицинская бригада. Врачи успели вовремя. Они стабилизировали состояние младенца и эвакуировали его в Ростов.

На данный момент новорожденный в тяжелом состоянии. Пока что ребенок не может сам дышать. Его подключили к аппарату ИВЛ. Специалисты делают все, чтобы спасти ему жизнь.

