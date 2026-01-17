Ричмонд
Схлопотал сразу 14 протоколов: пьяный житель Башкирии устроил погоню с гаишниками

На устроившего погоню с гаишниками жителя Башкирии составили 14 протоколов.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском селе Кушнаренково пьяный водитель устроил погоню с сотрудниками ГАИ и схлопотал сразу 14 протоколов. Об этом сообщил начальник дорожной полиции республики Владимир Севастьянов.

Всё случилось накануне. Инспекторы ДПС заметили «Ладу Калину» без переднего номера и решили ее остановить. Однако водитель попытался скрыться и спровоцировал погоню.

— На протяжении длительного времени нарушитель, отказываясь подчиниться, грубо нарушал правила дорожного движения: проезжал на красный свет светофора, выезжал на встречную полосу, чем подвергал опасности других участников движения, — рассказал Севастьянов.

В итоге водителя все-таки остановили. Во время проверки документов сотрудники выявили у него признаки опьянения и проверили его на алкотсестере. Прибор показал 1,431 мг/л выдыхаемого воздуха. Также оказалось, что у нарушителя и водительских прав-то не было.

На мужчину составили 14 протоколов, в том числе за пьяное вождение и неподчинение требованиям полиции.

