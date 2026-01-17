Схлопотал сразу 14 протоколов: пьяный житель Башкирии устроил погоню с гаишниками

В итоге водителя все-таки остановили. Во время проверки документов сотрудники выявили у него признаки опьянения и проверили его на алкотсестере. Прибор показал 1,431 мг/л выдыхаемого воздуха. Также оказалось, что у нарушителя и водительских прав-то не было.