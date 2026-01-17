Серьезный кризис: Почему продажи приднестровских товаров упали почти наполовину

Это не циклическая стагнация, а структурная контракция, свидетельствующая о выработке существующей экономической модели.
Рынок выживания
48,5% товаров идут на правый берег Молдовы.
Румыния поглощает ещё 22,2% продукции.
Более 70% продаж реализуется на румынском пространстве, а Молдова и ЕС вместе составляют 86,1%
Ионица подчеркивает, что регион производит для Запада, а не для Востока, при этом Россия, единственная страна СНГ в топ-10, имеет лишь 5,7% продаж, сообщают businesspagesmd.
Внимание к дополнительным шокам
Экономика Приднестровья уже не находится в фазе развития, а в фазе выживания, зависимой от рынка правого берега и ЕС. Любые коммерческие, логистические или политические потрясения могут иметь критические последствия.
«Данные ясно показывают: регион экономически интегрирован в Молдову и ЕС, но без институциональных и инвестиционных преимуществ этой интеграции. Это объясняет глубину кризиса и ограничения быстрого восстановления», — заключает Ионица.