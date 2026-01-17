Человек, который смеялся: с Игорем Золотовицким простились в МХТ им. Чехова

На сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова 17 января прошла церемония прощания с актером и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Он скончался несколькими днями ранее в возрасте 64 лет. Причиной стал рак. Проститься с артистом пришли родные, его многочисленные ученики и коллеги — Константин Хабенский, Николай Цискаридзе, Евгений Миронов, Игорь Угольников, Марина Зудина, Игорь Верник, Алла Сигалова, Леонид Ярмольник, Никита Ефремов, Максим Матвеев и другие. Подробнее — в репортаже «Известий».
«В пять утра он был готов прийти на помощь».
В среду 14 января на 65-м году ушел из жизни Игорь Золотовицкий — заслуженный артист России, глава Дома актера и один из столпов МХТ. Церемония прощания состоялась 17 января на основной сцене Художественного театра, с которым артиста связывала почти вся жизнь. Нескончаемым потоком его близкие, коллеги и поклонники несли к подмосткам алые и белые гвоздики. Тихую музыку прерывали речи, в которых те, кто знал Игоря Яковлевича, делились самыми теплыми воспоминаниями.
— Непросто говорить. Душа не принимает такие предлагаемые обстоятельства, — сказал народный артист России Владимир Машков. — Игоря я знал всю свою сознательную жизнь, познакомились мы после спектакля «Чинзано», где он был абсолютно великолепен. Так получилось, что сегодня День артиста. В этот день родился Константин Сергеевич Станиславский — человек, который был одним из основателей Московского Художественного театра. Игорь отдал всю свою жизнь этой сцене и отдал все свои силы Школе-студии МХАТ. И, конечно, уход такого настоящего артиста — это огромная трагедия и для всего театрального сообщества, и для всех зрителей, которые его любили.
В 1983 году Игорь Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ и сразу же попал в труппу театра. Вскоре сам стал там преподавать, а в 2013 году был назначен на должность ректора. Он воспитал целую плеяду отечественных звезд. В их числе Виктор Хориняк, Марк Богатырев, Максим Стоянов, Артем Быстров и многие-многие другие. Все они пришли проститься с учителем. Актеры Максим Матвеев, Павел Табаков, Кристина Бабушкина, Софья Эрнст были среди тех, кто нес караул у гроба Игоря Яковлевича. Ученики ректора Школы-студии МХАТ не сдерживали слез.
— Игорь, видишь, все пришли, кто тебя любит, — обратился со сцены Игорь Верник. — Все говорят, как тебя любят, каким ты был. Это невозможно осознать, не должны уходить такие люди. Мы с тобой жили в хохоте, юморе, тепле. Я помню, как я поступил на первый курс Школы-студии МХАТ и сразу увидел тебя. Тебя нельзя было не увидеть — вокруг тебя был юмор, к тебе все тянулись. Моя тетя называла меня Гогуля, и я единственного человека в своей жизни, Игоря, тоже звал Гогулей.
«Сосредоточенно посмотрел и сказал “Во!”».
Собравшиеся скорбели не просто по актеру и ректору, оставившему глубокий след в истории театрального образования, а по человеку, который для многих был опорой и настоящим другом.
— Ему люди были интересны. Это очень редкое качество. Когда Олег Павлович (Табаков. — Ред.) попал ночью в больницу, оказалось, что ему потом нужно было в другую больницу. Это было где-то в пять утра. Я позвонила Игорю, и он поднял трубку. Это уникальное свойство человека. В пять утра он был готов прийти на помощь, — вспомнила Марина Зудина.
Сам в больницу Игорь Золотовицкий попал за несколько дней до смерти на фоне обострения онкологического заболевания.
— Самая страшная встреча, которую мы все ждем и боимся, это, наверное, встреча со смертью. Когда папу должны были увезти в реанимацию, и он уже был в тяжелом состоянии, к нему пришел реаниматолог. Он спрашивает: «Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?». И папа, выйдя из какого-то сна, очень сосредоточенно на него посмотрел и сказал «Во!». Он ушел вот так, — поделился старший сын артиста Алексей Золотовицкий.
Многие отмечали редкий талант Игоря Яковлевича — умение радостно жить. Поэтому даже фотографии для видеонарезки на траурную церемонию подобрать было непросто.
— Господи, как сложно было их выбрать! — поделился младший сын актера Александр. — Не только морально, но и потому, что на фото папа то стоит в смешном костюме, то на нем кошка, то они голые с Александром Александровичем Калягиным. Или, когда он надел на голову пакет и стоял с пивом. Это какое-то предназначение — дарить эту легкость, эту радость, эту иронию.
На сцене МХТ имени А. П. Чехова Игорь Золотовицкий играл в «Винни-Пуховских чтениях», был Ронни в хите Владимира Машкова «№ 13» и Жевакиным в «Женитьбе». На счету — десятки самых разных ролей. Кинозрителю артист запомнился по фильмам «Такси-блюз», «Луна-парк», «Ландыш серебристый», «Марш Турецкого». Последней работой в кино стал сериал «Улица Шекспира», где он исполнил роль цыганского барона Червони.
— Никто не знает, сколько нам отмерено. Но весь ужас в том, что сколько бы мне ни было отмерено, я не смогу привыкнуть к тому, что Игоря нет, — сказал Леонид Ярмольник.
После окончания панихиды гроб с телом Игоря Золотовицкого вынесли на улицу под продолжительные аплодисменты. Похоронили заслуженного артиста России, учителя и друга на Троекуровском кладбище.