Человек, который смеялся: с Игорем Золотовицким простились в МХТ им. Чехова

— Непросто говорить. Душа не принимает такие предлагаемые обстоятельства, — сказал народный артист России Владимир Машков. — Игоря я знал всю свою сознательную жизнь, познакомились мы после спектакля «Чинзано», где он был абсолютно великолепен. Так получилось, что сегодня День артиста. В этот день родился Константин Сергеевич Станиславский — человек, который был одним из основателей Московского Художественного театра. Игорь отдал всю свою жизнь этой сцене и отдал все свои силы Школе-студии МХАТ. И, конечно, уход такого настоящего артиста — это огромная трагедия и для всего театрального сообщества, и для всех зрителей, которые его любили.