В Госдуме предложили усилить контроль на катках

«Зимние катки давно стали массовым развлечением, при этом травмы там регулярно превращаются в спор о том, кто обязан отвечать… Если говорить о корректном ужесточении, оно должно быть следующим. Для массового катания нужен обязательный минимум: понятные требования к организации потоков на льду, зоны для новичков, лимит людей исходя из площади, дежурный на льду, журнал травм и актирование каждого инцидента, регламент хранения записей камер, запрет на опасные маневры и скорость в общих зонах», — сказал Панеш РИА Новости.