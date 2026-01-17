Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге за год обновят ещё 159 старинных зданий

В 2025 году капитально отремонтировали фасады 145 домов.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году в Петербурге будут приведены в порядок ещё 159 дореволюционных домов. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Беглов.

В Telegram-канале он отметил, что при капитальном ремонте таких зданий в первую очередь сохраняется их исторический облик. Перед стартом работ специалисты тщательно изучают фасады. В частности, ищут старые фотографии, описания, чертежи и другие архивные материалы.

«Это помогает восстановить задуманные архитекторами детали — элементы декора, пропорции и цвет», — сказал Александр Беглов.

Как пишет «Петербургский дневник», в 2025 году в Петербурге обновили фасады 145 домов дореволюционных зданий.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше