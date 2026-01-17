В Петербурге за год обновят ещё 159 старинных зданий

В 2026 году в Петербурге будут приведены в порядок ещё 159 дореволюционных домов. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Беглов.
В Telegram-канале он отметил, что при капитальном ремонте таких зданий в первую очередь сохраняется их исторический облик. Перед стартом работ специалисты тщательно изучают фасады. В частности, ищут старые фотографии, описания, чертежи и другие архивные материалы.
«Это помогает восстановить задуманные архитекторами детали — элементы декора, пропорции и цвет», — сказал Александр Беглов.
Как пишет «Петербургский дневник», в 2025 году в Петербурге обновили фасады 145 домов дореволюционных зданий.