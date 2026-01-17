Ричмонд
Часть Котово осталась в лютый мороз без газа

Жители частного сектора Котово Волгоградской области сегодня, 17 января, остались без газа. В соцсетях люди сообщают о пропаже голубого топлива в микрорайоне Серено на улицах Ангарская, Зелена, Верхняя, Мира, Бауманская.

Источник: Reuters

— Что с газом? Давления нет вообще. Мороз же на улице, — пишет один из пользователей.

— Даже котел отключился. Как теперь без отопления? — в ужасе взывает другой.

В диспетчерской службе жителям заявили о выезде аварийной бригады, которая будет искать причину отключения газа.

Между тем, сегодня в Котово фиксировалось −22 градуса. К ночи столбик термометра опуститься еще на несколько градусов.

Напомним, сегодня утром в Котовском районе энергетики вернули свет в 4 обесточенные накануне из-за снежной бури села. Два населенных пункта удалось подключить накануне.

Как стало известно, после исчезновения голубое топливо все-таки вернулось. По сообщениям жителей, газа не было примерно около получаса.