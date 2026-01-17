Жители Ростовской области в феврале получат единое пособие в новом размере

В Ростовской области с 1 января проиндексирован размер единого пособия. Об этом сообщили в региональном отделении социального фонда РФ. В ведомстве также напомнили, что право на эту меру поддержки имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Донском крае. Его величина в 2026 году составляет 17 803 рубля.