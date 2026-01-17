Жители Ростовской области в феврале получат единое пособие в новом размере

В Ростовской области с 1 января проиндексирован размер единого пособия. Об этом сообщили в региональном отделении социального фонда РФ. В ведомстве также напомнили, что право на эту меру поддержки имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Донском крае. Его величина в 2026 году составляет 17 803 рубля.
При назначении выплаты проводится комплексная оценка нуждаемости людей. Размер пособия зависит от доходов и может быть 50, 75 или 100% от соответствующего прожиточного минимума.
— В 2026 году размер пособия на ребенка в Ростовской области составит от 8 634,5 до 17 269 рублей. Для беременных — от 9 702,5 до 19 405 рублей, — сказали в региональном отделении Соцфонда.
В ведомстве добавили, что выплата начисляется в текущем месяце за предыдущий. Таким образом, пособие за январь будет выплачено в феврале.
