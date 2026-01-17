В Башкирии изменились условия в Программе поддержки местных инициатив

Как пояснили в ведомстве, официальным организатором отбора по ППМИ теперь является «Финцентр РБ». Состав конкурсной комиссии, отбирающий проекты, был обновлен. Кроме того, отныне сход и собрание граждан с протоколом является обязательным условием для участия в программе. Обязательным стало и подтверждение численности населения в селах и городах, а возраст участников инициативных проектов повышен до 18 лет. Видеозаписи общих собраний граждан теперь не требуется, также не нужно и прикладывать фотографии респондентов, участвовавших в опросах, анкетированиях и подомовых обходах.