В Башкирии изменились условия в Программе поддержки местных инициатив

Минфин Башкирии сообщил о ряде изменений в условиях Программы поддержки местных инициатив в 2026 году. Ряд правок, направленных на снижение административной нагрузки на инициативные группы, своим постановлением внесло местное правительство.
Как пояснили в ведомстве, официальным организатором отбора по ППМИ теперь является «Финцентр РБ». Состав конкурсной комиссии, отбирающий проекты, был обновлен. Кроме того, отныне сход и собрание граждан с протоколом является обязательным условием для участия в программе. Обязательным стало и подтверждение численности населения в селах и городах, а возраст участников инициативных проектов повышен до 18 лет. Видеозаписи общих собраний граждан теперь не требуется, также не нужно и прикладывать фотографии респондентов, участвовавших в опросах, анкетированиях и подомовых обходах.
В Минфине РБ напомнили, что программа поддержки местных инициатив — это механизм совместного финансирования социально значимых проектов, в котором объединяются средства республиканского и местного бюджетов, а также вклад самих жителей и бизнеса. Жители инициируют проект — например, благоустройство парка, — обсуждают его с соседями, договариваются с администрацией, готовят заявку и участвуют в финансировании. В прошлом году 734 проекта по ППМИ получили субсидии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.