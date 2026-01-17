В Иркутской области предупредили о 54-градусных морозах

ИРКУТСК, 17 янв — РИА Новости. Холодный фронт со среднесуточной температурой на 7−15 градусов ниже климатической нормы пришел в Приангарье, местами температура воздуха опускается до минус 54 градусов, сообщает Иркутский гидрометцентр.
Как отмечает гидрометцентр со ссылкой на синоптиков, в связи с холодным фронтом, пришедшем в Приангарье, с 16 по 19 января в регионе наблюдается резкое похолодание со среднесуточной температурой на 7−15 градусов ниже климатической нормы.
«Температура ночью −34,-39 градусов, местами −44,-49 градусов, в верхнеленских районах −39,-44 градуса, при прояснении −49,-54 градуса, днем −27,-32 градуса, при облачной погоде −37,-42 градуса», — говорится в сообщении.
По данным ГАИ, на трассах региона действуют 68 пунктов обогрева.
В праздник Крещения Господня 19 января в Приангарье сохранится аномально холодная погода. В области планируется оборудовать 75 иорданей, из них 35 — для забора воды, 40 — для купания. Для обеспечения безопасности МЧС задействуют около 900 человек: инспекторов ГИМС, спасателей, полиции, медиков, представителей муниципалитетов, казачества, других общественных объединений и военнослужащих Минобороны РФ.