В Иркутской области предупредили о 54-градусных морозах

Как отмечает гидрометцентр со ссылкой на синоптиков, в связи с холодным фронтом, пришедшем в Приангарье, с 16 по 19 января в регионе наблюдается резкое похолодание со среднесуточной температурой на 7−15 градусов ниже климатической нормы.