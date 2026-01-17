ГКЧС предупредил жителей Башкирии об опасности снега на зданиях

Основную опасность представляют внезапный сход тяжелых снежных пластов и падение крупных сосулек. Это может привести к тяжелым травмам у людей и значительным повреждениям автомобилей. Спасатели рекомендуют обходить здания с нависающими снежными массами, не парковать машины в опасной близости от карнизов и скатных крыш, а также следить, чтобы дети не играли в таких местах. В случае происшествия или угрозы жизни и имуществу необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112.