ГКЧС предупредил жителей Башкирии об опасности снега на зданиях

В Башкирии с начала зимнего сезона спасателям поступило более 100 обращений об угрозах или последствиях падения снега и сосулек с крыш.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала зимнего сезона спасатели зафиксировали более 100 обращений в Систему-112, связанных с угрозой или последствиями падения снега и сосулек с крыш. Госкомитет по чрезвычайным ситуациям республики призывает жителей быть предельно внимательными.

Основную опасность представляют внезапный сход тяжелых снежных пластов и падение крупных сосулек. Это может привести к тяжелым травмам у людей и значительным повреждениям автомобилей. Спасатели рекомендуют обходить здания с нависающими снежными массами, не парковать машины в опасной близости от карнизов и скатных крыш, а также следить, чтобы дети не играли в таких местах. В случае происшествия или угрозы жизни и имуществу необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112.

