ФК «Ростов» одержал грoмкую победу в ОАЭ

Футбольный клуб «Ростов» в субботу, 17 января, провел товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Китая — с клубом «Чэнду Жунчэн». Встреча прошла в ОАЭ во время зимних тренировочных сборов. «Желто-синие» показали блестящую игру.
Как рассказали в клубе, матч завершился со счетом 3:0 в нашу пользу. Голы забили Мохаммад Мохеби (15-я минута), Дмитрий Чистяков (32) и Кирилл Щетинин (42) с пенальти.
Напомним, ФК «Ростов» по результатам первой части чемпионата находится на 11-й позиции в таблице РПЛ. Следующая игра состоится 24 января. ФК «Ростов» встретится с московским «Локомотивом».
