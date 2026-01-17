Ричмонд
ФК «Ростов» одержал грoмкую победу в ОАЭ

ФК «Ростов» разгромил китайскую команду «Чэнду Жунчэн».

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Ростов» в субботу, 17 января, провел товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата Китая — с клубом «Чэнду Жунчэн». Встреча прошла в ОАЭ во время зимних тренировочных сборов. «Желто-синие» показали блестящую игру.

Как рассказали в клубе, матч завершился со счетом 3:0 в нашу пользу. Голы забили Мохаммад Мохеби (15-я минута), Дмитрий Чистяков (32) и Кирилл Щетинин (42) с пенальти.

Напомним, ФК «Ростов» по результатам первой части чемпионата находится на 11-й позиции в таблице РПЛ. Следующая игра состоится 24 января. ФК «Ростов» встретится с московским «Локомотивом».

