Движение транспорта открыли по наплавному мосту через Оку в Павлове

Движение автотранспорта открыто по наплавному мосту через Оку на дороге Павлово — Тумботино, сообщает Минтранс Нижегородской области.
Береговой устой моста обрушился в ночь с 14 на 15 декабря 2026 года из-за высокого ледохода.
Застрявшие между понтонами глыбы льда сорвали мост, который разрушил крепление с причальной стенкой.
В восстановительных работала участвовала бригада из 12 специалистов и 7 единиц техники. Были выполнены масштабные бетонные работы: залито 40 кубометров бетона.
«Благодаря слаженным действиям специалистов, оперативному привлечению техники и круглосуточной работе мост удалось вернуть в эксплуатацию» — говорится в сообщении.