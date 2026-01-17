Ричмонд
Движение транспорта открыли по наплавному мосту через Оку в Павлове

Для устройства нового причала выполнены масштабные бетонные работы.

Источник: Время

Движение автотранспорта открыто по наплавному мосту через Оку на дороге Павлово — Тумботино, сообщает Минтранс Нижегородской области.

Береговой устой моста обрушился в ночь с 14 на 15 декабря 2026 года из-за высокого ледохода.

Застрявшие между понтонами глыбы льда сорвали мост, который разрушил крепление с причальной стенкой.

В восстановительных работала участвовала бригада из 12 специалистов и 7 единиц техники. Были выполнены масштабные бетонные работы: залито 40 кубометров бетона.

«Благодаря слаженным действиям специалистов, оперативному привлечению техники и круглосуточной работе мост удалось вернуть в эксплуатацию» — говорится в сообщении.