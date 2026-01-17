Глава Бурятии инициировал проверку после жалобы женщины на избиение в полиции

Днем ранее Цыденова рассказала телеканалу «Ариг Ус» о пережитом. Она сообщила, что в ночь на 8 января в Подольске вместе с дочерью и ее подругами возвращалась домой от друзей. Около подъезда ее остановили полицейские и попросили показать паспорт. Однако при себе документа у женщины не оказалось, а на просьбу подняться в квартиру она получила отказ.