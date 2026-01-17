Предложение посмотреть видео в мессенджере обернулось потерей денег: жертва мошенника всего лишь открыла присланный файл

В Башкирии мошенник смог похитить у мужчины более 77 тысяч рублей через просьбу посмотреть видео. О случае рассказали в МВД республики.
На днях жителю Белорецкого района пришло сообщение в мессенджере от знакомого. Тот написал «Посмотри видео» и прикрепил apk-файл. Ни о чем не подозревающий мужчина попытался его открыть, но ничего не произошло. Но вскоре с его карты начали списываться деньги — в общей сложности более 77 тысяч рублей. Как оказалось, загрузив присланный файл он попросту предоставил доступ мошеннику к своему телефона.
Мужчина написал заявление в полицию. Там завели уголовное дело о краже.
— Никогда не открывайте файлы и ссылки от незнакомцев. А если сообщение пришло от друга, обязательно перезвоните и уточните действительно ли ваш друг прислал это сообщение. Всегда проверяйте расширение файла. Настоящие видео имеют форматы .mp4, .avi или .mov. Если вам прислали «видео» с расширением .exe, .apk или .jar — это наверняка уловка мошенников, — передали в пресс-службе башкирского МВД.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.