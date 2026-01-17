Предложение посмотреть видео в мессенджере обернулось потерей денег: жертва мошенника всего лишь открыла присланный файл

На днях жителю Белорецкого района пришло сообщение в мессенджере от знакомого. Тот написал «Посмотри видео» и прикрепил apk-файл. Ни о чем не подозревающий мужчина попытался его открыть, но ничего не произошло. Но вскоре с его карты начали списываться деньги — в общей сложности более 77 тысяч рублей. Как оказалось, загрузив присланный файл он попросту предоставил доступ мошеннику к своему телефона.