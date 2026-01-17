Ричмонд
Экс-теннисист Ольховский: Медведев дойдет до полуфинала на Australian Open

Двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский заявил, что у теннисиста Даниила Медведева появилось желание играть после смены команды.

Источник: Аргументы и факты

Россиянин Даниил Медведев сможет пройти дальше всех российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский.

По его мнению, Медведев должен выйти в полуфинал. Ольховский считает, что теннисист сбросил «груз ответственности», который господствовал над ним в старой команде, и теперь, с новыми тренерами, у него появилось желание играть.

«А здесь новая команда, новый взгляд, может быть, чуть-чуть другие тренировки. Опять же, сбросил с себя все что было, и появилось желание», — сказал Ольховский.

Ранее член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил форму Даниила Медведева и теннисистки Мирры Андреевой перед Australian Open — 2026.