Американский хоккеист Сюсиз высказался против недопуска россиян к Олимпиаде

Хоккеист подчеркнул, что российская команда является одной из сильнейших в мире и ее участие сделало бы соревнования более конкурентными. Он отметил, что на Играх важно видеть в деле сильнейших спортсменов, чтобы турнир был максимально интересным для болельщиков.