Американский нападающий клуба «Шанхай Дрэгонс» Нейт Сюсиз выразил сожаление по поводу недопуска российских хоккеистов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. По его словам, отсутствие сборной России снижает зрелищность турнира.
Хоккеист подчеркнул, что российская команда является одной из сильнейших в мире и ее участие сделало бы соревнования более конкурентными. Он отметил, что на Играх важно видеть в деле сильнейших спортсменов, чтобы турнир был максимально интересным для болельщиков.
Сюсиз добавил, что российская сборная претендовала бы на победу и входила бы в число фаворитов наряду с другими топ-командами. Он отметил высокий уровень игроков и их способность конкурировать на равных с ведущими сборными мира, передает Metaratings.ru.
Олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ранее уточнил, что Россия не является хоккейной державой, если ее не допускают до участия в турнирах.
Российские болельщики и эксперты активно сравнивают Континентальную хоккейную лигу и Национальную хоккейную лигу. Несмотря на молодость КХЛ, основанной в 2008 году, она уверенно соперничает с НХЛ, имеющей почти столетнюю историю.