Трамп объявил о вводе пошлин 10% для стран Европы из-за ситуации в Гренландии

Срочная новость.
Из‑за складывающейся ситуации в Гренландии с 1 февраля для Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет введен тариф в размере 10%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше