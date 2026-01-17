Трамп заявил о введении пошлин в отношении ряда стран ЕС из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран. Сообщается, что это произошло из-за ситуации вокруг Гренландии.
Пошлины против Дании, Франции, ФРГ, Британии и ряда других стран сохранятся до достижения сделки о получении США Гренландии, уточнил Трамп.
При этом не сообщается полный список стран, которые подвергаются ограничениям со стороны Вашингтона. Нужно сказать, что президент США уже предупреждал, что введет санкции против стран, которые высказываются против присоединения Гренландии к США. Трамп уверен, что остров ему необходим ему «в целях стратегической безопасности».
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп намерен присоединить Гренландию к Штатам. Европа и власти острова выражают осторожное недовольство. При этом в ЕС заявили, что у них есть якобы какой-то план в случае, если лидер Белого дома перейдет от простых обещаний к действию.