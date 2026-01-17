Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о введении пошлин в отношении ряда стран ЕС из-за Гренландии

Трамп начал вводить ограничения против стран ЕС, которые выражают поддержку Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран. Сообщается, что это произошло из-за ситуации вокруг Гренландии.

Пошлины против Дании, Франции, ФРГ, Британии и ряда других стран сохранятся до достижения сделки о получении США Гренландии, уточнил Трамп.

При этом не сообщается полный список стран, которые подвергаются ограничениям со стороны Вашингтона. Нужно сказать, что президент США уже предупреждал, что введет санкции против стран, которые высказываются против присоединения Гренландии к США. Трамп уверен, что остров ему необходим ему «в целях стратегической безопасности».

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп намерен присоединить Гренландию к Штатам. Европа и власти острова выражают осторожное недовольство. При этом в ЕС заявили, что у них есть якобы какой-то план в случае, если лидер Белого дома перейдет от простых обещаний к действию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше