Трамп заявил о введении пошлин в отношении ряда стран ЕС из-за Гренландии

При этом не сообщается полный список стран, которые подвергаются ограничениям со стороны Вашингтона. Нужно сказать, что президент США уже предупреждал, что введет санкции против стран, которые высказываются против присоединения Гренландии к США. Трамп уверен, что остров ему необходим ему «в целях стратегической безопасности».