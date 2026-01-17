Ричмонд
81-летний президент Уганды Мусевени переизбрался на пост в седьмой раз

Президент Уганды Йовери Мусевени переизбрался на свой пост в седьмой раз, сообщили в UBC. По данным властей, 81-летний лидер получил 71,65 процента голосов избирателей. При этом официально утверждается, что выборы прошли в спокойной обстановке.

Несмотря это, газета Daily Nation сообщила о протестах в центральных районах страны, жертвами которых стали как минимум 12 человек. Издание New Vision добавило, что во время голосования были задержаны 505 человек по подозрению в подкупе избирателей, вбросе бюллетеней и нападениях на полицию.

Основной соперник Мусевени на выборах — Боби Вайн — набравший почти 25 процентов голосов, заявил, что против него проводился рейд с участием военных, однако ему удалось избежать задержания. Он также отверг официальные результаты голосования, передает ТАСС.

Мусевени находится у власти с 1986 года, и его новый президентский срок продлится пять лет. Как отмечают наблюдатели, он остается одной из самых долгоправящих фигур в Африке.

Главнокомандующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба предъявил ультиматум послу Соединенных Штатов Уильяму Поппу, потребовав от него извиниться за недипломатичное поведение перед президентом Йовери Мусевени, являющимся также отцом Кайнеругабы, или покинуть страну.