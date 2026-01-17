Ричмонд
Доктор Мясников: нужно научиться понимать, когда пора обращаться к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян пересмотреть подход к заботе о здоровье.

Источник: Аргументы и факты

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram‑канале призвал россиян пересмотреть подход к заботе о здоровье.

Доктор обратил внимание на то, что при самых разных проблемах со здоровьем — от повышенного сахара и холестерина до болей в опорно‑двигательном аппарате — первостепенное значение имеют не лекарства и медицинская помощь, а базовые меры: физическая активность и правильное питание.

По словам Мясникова, зачастую пациенты обращаются к врачам по малейшему поводу, ожидая мгновенного решения, тогда как основная ответственность за здоровье лежит на самом человеке. Он подчеркнул, что забота о здоровье — это прежде всего личный выбор и осознанная работа над собой.

«Я к чему говорю: мы должны научиться понимать: когда реально необходимо обращаться к врачу и что мы конкретно от него ждем?» — заключил Александр Мясников.

Напомним, ранее доктор Мясников раскрыл совет отца, помогающий избежать похмелья.