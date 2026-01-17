Доктор Мясников: нужно научиться понимать, когда пора обращаться к врачу

По словам Мясникова, зачастую пациенты обращаются к врачам по малейшему поводу, ожидая мгновенного решения, тогда как основная ответственность за здоровье лежит на самом человеке. Он подчеркнул, что забота о здоровье — это прежде всего личный выбор и осознанная работа над собой.