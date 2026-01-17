Ричмонд
Японский депутат передал Путину послание премьер-министра: вот что в нем было

Премьер Японии Такаити передала послание Владимиру Путину.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки передал президенту РФ Владимиру Путину послание от премьер-министра Санаэ Такаити. Об этом сообщает издание «Тойо Кэйдзай».

В документе говорится, что отношения Москвы и Токио сильно ухудшились за последнее время. Кроме того, Судзуки предлагает перейти к немедленному урегулированию конфликта на Украине.

«Именно в тот момент, когда, как говорят, японо-российские отношения находятся в худшем состоянии, кто-то должен приехать и навести порядок», — говорится в сообщении от японского политика. Об этом Судзуки рассказала на пресс-конференции.

Письмо передали в конце декабря через зампреда Совета Федерации Константина Косачева. Судзуки встретился с замминистрами РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным. Депутат отметил важность личного участия политиков в стабилизации связей.

Агентство Kyodo сообщило, что Такаити и премьер Италии Мелони на встрече в Токио договорились усилить санкции против России и поддержку Украины.

Напомним, в Кремле не раз заявляли, что готовы к диалогу по Украине с любой страной. Но это должны быть справедливые переговоры на равных, без ультиматумов. Также в России отмечали важность урегулирования первопричин.

21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
