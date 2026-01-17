Японский депутат передал Путину послание премьер-министра: вот что в нем было

Депутат Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки передал президенту РФ Владимиру Путину послание от премьер-министра Санаэ Такаити. Об этом сообщает издание «Тойо Кэйдзай».
В документе говорится, что отношения Москвы и Токио сильно ухудшились за последнее время. Кроме того, Судзуки предлагает перейти к немедленному урегулированию конфликта на Украине.
«Именно в тот момент, когда, как говорят, японо-российские отношения находятся в худшем состоянии, кто-то должен приехать и навести порядок», — говорится в сообщении от японского политика. Об этом Судзуки рассказала на пресс-конференции.
Письмо передали в конце декабря через зампреда Совета Федерации Константина Косачева. Судзуки встретился с замминистрами РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным. Депутат отметил важность личного участия политиков в стабилизации связей.
Агентство Kyodo сообщило, что Такаити и премьер Италии Мелони на встрече в Токио договорились усилить санкции против России и поддержку Украины.
Напомним, в Кремле не раз заявляли, что готовы к диалогу по Украине с любой страной. Но это должны быть справедливые переговоры на равных, без ультиматумов. Также в России отмечали важность урегулирования первопричин.