В Харькове серьезно поврежден объект критической инфраструктуры

В Харькове на востоке Украины сильно поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
«Повреждения очень значительные — и это не тот случай, когда “немного подлатали и поехали дальше”. Энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы — не бесконечные, нагрузка — Пиковая», — написал мэр Харьков.
Терехов отметил, что пострадала система, обеспечивающая город теплом и электроэнергией. Он добавил, что ведется работа по восстановлению всех систем.
Ранее в Киеве в нескольких многоквартирных домах произошли разрывы отопительных труб. Причиной стал неслитый после остановки подачи теплоносителя из систем теплоноситель. Эксперт по энергетике Олег Попенко уточнил, что ремонт поврежденных труб будет ложиться на плечи самих жильцов.