Депутат Бессараб: сокращение время прибытия скорой помощи наведет порядок

Бесплатная медицинская помощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний и состояний. В перечень входят инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, а также мочеполовой системы, болезни глаз и ушей, пишет газета Известия.