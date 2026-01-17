Депутат Бессараб: сокращение время прибытия скорой помощи наведет порядок

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб согласна, что в России должно быть четкое время доезда скорой помощи до пациента после вызова.
Парламентарий поддержала утверждение такого временного интервала. Особенно это касается труднодоступных, малонаселенных пунктов. Там люди прибегают к обращению в скорую только в экстренных случаях, а ждать машину приходится довольно долго.
В критических ситуациях имеет значение каждая минута, очень важно оказать помощь именно на первых порах, это поможет снизить риск развития осложнений.
Введение времени доезда в 20 минут поспособствует тому, что пункты медпомощи будут располагаться территориально правильно.
— Чтобы они (экипажи скорой помощи.) могли доехать в определенный, установленный законом период, — отметила депутат в беседе с RT.
Врачи должны будут укладываться в определенный интервал, но медикам дается послабление. В территориальных программах это время может быть скорректировано при наличии весомых обоснований. Учитываться могут такие факторы, как плотность населения, транспортная доступность, климатические особенности, сообщает 360.ru.
А тем временем, в конце 2025 года в Самарской области разразился скандал. Глава местного минздрава попросил жителей не вызывать скорую помощь при температуре ниже 40 градусов, а обращаться в поликлиники, пишет Газета.ru.
Бесплатная медицинская помощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний и состояний. В перечень входят инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, а также мочеполовой системы, болезни глаз и ушей, пишет газета Известия.