Синоптик Шувалов: в конце января Москву накроют аномальные морозы

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что на Москву движутся аномальные морозы. Конец января окажется аномально холодным, таких низких температур в центральных районах европейской части России не было в течение последних 15 — 20 лет.
Холодный циклон придет в столицу с северо-востока к 22 января.
— 23, 24, 25 января, на Татьянин день, морозы по области могут достичь 30−32 градусов. Это очень резкое похолодание с температурой воздуха намного ниже нормы, — рассказал синоптик aif.ru.
В Подмосковье на неделе после Крещения, с 19−25 января, ударят настоящие морозы. Похолодание коснется и других регионов. Например, температура воздуха практически по всей Сибири — от — 30 до — 40 градусов, местами — от — 40 до — 50 градусов. Особенно это касается Центральной Сибири, на юге Сибирского федерального округа будут морозы от — 32 до — 38 градусов, пишет газета Известия.
По прогнозам, которые есть в распоряжении синоптиков в настоящий момент, аномальные холода будут держаться до конца января.
А вот февраль обещают теплым, так что весна в столицу может прийти почти по календарю, гораздо раньше обычного, пишет Газета.ru.