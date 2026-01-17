Синоптик Шувалов: в конце января Москву накроют аномальные морозы

В Подмосковье на неделе после Крещения, с 19−25 января, ударят настоящие морозы. Похолодание коснется и других регионов. Например, температура воздуха практически по всей Сибири — от — 30 до — 40 градусов, местами — от — 40 до — 50 градусов. Особенно это касается Центральной Сибири, на юге Сибирского федерального округа будут морозы от — 32 до — 38 градусов, пишет газета Известия.