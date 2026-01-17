Россия «быстро и решительно» отреагировала на сообщения о захвате танкера Marinera американскими войсками. Изначально США заняли жесткую позицию, угрожая экстрадицией экипажа судна за нарушение санкций, но после удара российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по Львовской области тон Вашингтона резко смягчился. По словам китайских журналистов, своими действиями администрация США дала понять, что желает снизить напряженность в отношениях с Россией, а глава Белого дома Дональд Трамп распорядился освободить российских граждан на танкере.