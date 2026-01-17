Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что ограничения будут действовать до достижения соглашения о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.
По словам Трампа, пошлины начнут взиматься с 1 февраля 2026 года и распространяются на все товары, направляемые из указанных стран в США.
Он также сообщил, что с 1 июня 2026 года размер пошлин увеличится до 25 процентов, и меры останутся в силе до полной реализации сделки по приобретению Гренландии.
Россия «быстро и решительно» отреагировала на сообщения о захвате танкера Marinera американскими войсками. Изначально США заняли жесткую позицию, угрожая экстрадицией экипажа судна за нарушение санкций, но после удара российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по Львовской области тон Вашингтона резко смягчился. По словам китайских журналистов, своими действиями администрация США дала понять, что желает снизить напряженность в отношениях с Россией, а глава Белого дома Дональд Трамп распорядился освободить российских граждан на танкере.