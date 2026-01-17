Лерчек пытается погасить долг перед налоговой, он составляет 171,5 млн руб

Блогерша Валерия Чекалина пытается погасить свои долги перед налоговой службой. Лерчек перечислила часть средств в ФНС, но пока общий долг составляет большую сумму.
В середине декабря 2025 года долг блогерши и многодетной мамы превышал 173 млн рублей. Валерия смогла внести около 3 млн рублей. На текущий момент она должна 171,5 млн рублей, пишет Постньюс.
Бывший муж Лерчек Артем Чекалин тоже старается начать жизнь без долгов. Но ему предстоит выплатить гораздо более скромную сумму в сравнении с Лерчек. Артем был должен 734 тысячи рублей, а теперь сумма составляет 637 тыс.рублей.
Налоговые проблемы семьи Чекалиных длятся уже несколько лет, оба находятся под арестом. Экс-супругам грозит до 10 лет лишения свободы.