Красноярск примет фестиваль Дмитрия Шостаковича: подробности

КРАСНОЯРСК, 17 января, ФедералПресс. В Красноярске состоится Третий фестиваль Дмитрия Шостаковича. Мероприятие запланировано на период с 25 января по 7 февраля, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году цикл мероприятий будет посвящен эпохе, в которой жил и творил композитор. Программа включает пять концертов», — рассказали в пресс-службе регионального правительства. Основные выступления 25 января «Путеводитель по симфоническому оркестру» Бенджамина Бриттена.

Место: малый концертный зал имени И. В. Шпиллера.

Кто выступает: Красноярский академический симфонический оркестр.

29 января Камерная музыка Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна.

Место: малый концертный зал имени И. В. Шпиллера.

Кто выступает: Трио имени Хачатуряна (Армения) и солисты Красноярского академического симфонического оркестра.

31 января Концерт для фортепиано с оркестром № 1 и Симфония № 10 Дмитрия Шостаковича.

Место: большой зал филармонии.

Кто выступает: Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. Солисты — лауреат престижных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано), концертмейстер группы труб оркестра Александр Ахремко (труба).

3 февраля Концерт для виолончели с оркестром № 1 и версия Струнного квартета № 8, ор. 110 для камерного оркестра.

Место: большой зал филармонии.

Кто выступает: заслуженный артист России, концертмейстер группы виолончелей симфонического оркестра Мариинского театра Сергей Словачевский совместно с красноярским оркестром.

7 февраля Музыка из балетов «Золотой век», «Болт», «Гаянэ» и из кинофильма «Овод».

Место: большой зал филармонии.

Кто выступает: заслуженный артист России Павел Милюков, представитель Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки.

