Красноярск примет фестиваль Дмитрия Шостаковича: подробности

Помимо этого, Красноярский кукольный театр выступит на международном фестивале, реконструкцию социальных объектов в красноярских муниципалитетах профинансируют на полмиллиарда рублей. Кроме того, почти 80 музыкальных школ в регионе получили новые инструменты, два культурных объекта возобновили работу в Красноярском крае, а еще в регионе запустят новые модельные библиотеки.