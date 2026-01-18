Красноярск примет фестиваль Дмитрия Шостаковича: подробности

«В этом году цикл мероприятий будет посвящен эпохе, в которой жил и творил композитор. Программа включает пять концертов», — рассказали в пресс-службе регионального правительства. Основные выступления 25 января «Путеводитель по симфоническому оркестру» Бенджамина Бриттена.
Место: малый концертный зал имени И. В. Шпиллера.
Кто выступает: Красноярский академический симфонический оркестр.
29 января Камерная музыка Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна.
Место: малый концертный зал имени И. В. Шпиллера.
Кто выступает: Трио имени Хачатуряна (Армения) и солисты Красноярского академического симфонического оркестра.
31 января Концерт для фортепиано с оркестром № 1 и Симфония № 10 Дмитрия Шостаковича.
Место: большой зал филармонии.
Кто выступает: Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. Солисты — лауреат престижных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано), концертмейстер группы труб оркестра Александр Ахремко (труба).
3 февраля Концерт для виолончели с оркестром № 1 и версия Струнного квартета № 8, ор. 110 для камерного оркестра.
Место: большой зал филармонии.
Кто выступает: заслуженный артист России, концертмейстер группы виолончелей симфонического оркестра Мариинского театра Сергей Словачевский совместно с красноярским оркестром.
7 февраля Музыка из балетов «Золотой век», «Болт», «Гаянэ» и из кинофильма «Овод».
Место: большой зал филармонии.
Кто выступает: заслуженный артист России Павел Милюков, представитель Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки.
Помимо этого, Красноярский кукольный театр выступит на международном фестивале, реконструкцию социальных объектов в красноярских муниципалитетах профинансируют на полмиллиарда рублей. Кроме того, почти 80 музыкальных школ в регионе получили новые инструменты, два культурных объекта возобновили работу в Красноярском крае, а еще в регионе запустят новые модельные библиотеки.