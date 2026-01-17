ЕС и Меркосур заключили соглашение о торговле, несмотря на протесты в Европе

Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле в Парагвае после 25 лет переговоров, несмотря на протесты в Европе. Трансляция подписания велась в официальном канале правительства Парагвая.
Два блока создают зону свободной торговли с населением 718 млн человек и ВВП 22,4 трлн долларов.
Несмотря на преимущества соглашения, такие как отмена пошлин, оно вызывает недовольство у многих производителей. Европейские фермеры провели крупные акции протеста и планируют новую у Европарламента 20 января. Они требуют мер для повышения конкурентоспособности аграрного сектора.
Фермеры ЕС опасаются наплыва дешевого импорта из стран с менее строгими стандартами, что может снизить продажи из-за нечестной конкуренции с Латинской Америкой.
Ранее KP.RU сообщил, что власти Евросоюза утвердили пункты соглашения с Меркосур. Они не обратили внимание на участившиеся забастовки фермеров и их недовольство по поводу конкуренции с аграриями из Латинской Америки.