ЕС и Меркосур заключили соглашение о торговле, несмотря на протесты в Европе

Соглашение о торговле между Европой и Меркосур вызывает недовольство у фермеров ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле в Парагвае после 25 лет переговоров, несмотря на протесты в Европе. Трансляция подписания велась в официальном канале правительства Парагвая.

Два блока создают зону свободной торговли с населением 718 млн человек и ВВП 22,4 трлн долларов.

Несмотря на преимущества соглашения, такие как отмена пошлин, оно вызывает недовольство у многих производителей. Европейские фермеры провели крупные акции протеста и планируют новую у Европарламента 20 января. Они требуют мер для повышения конкурентоспособности аграрного сектора.

Фермеры ЕС опасаются наплыва дешевого импорта из стран с менее строгими стандартами, что может снизить продажи из-за нечестной конкуренции с Латинской Америкой.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Евросоюза утвердили пункты соглашения с Меркосур. Они не обратили внимание на участившиеся забастовки фермеров и их недовольство по поводу конкуренции с аграриями из Латинской Америки.

