Страшная авария, задержание мужа и слухи о романе с Фоменко: Кристине Бабушкиной — 48

Кристина Бабушкина отмечает день рождения 18 января.
Кристина Бабушкина — популярная российская актриса. Несмотря на тяжелую травму, полученную в юности в ДТП, она смогла покорить Москву и стать любимой ученицей Олега Табакова. Сегодня актриса известна по ролям в сериалах «Земский доктор», «Кровавая барыня», «Беспринципные» и многих театральным работам. 18 января Кристине Бабушкиной исполняется 48 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство, театр и страшная авария.
Кристина Бабушкина родилась 18 января 1978 года в Иркутске. Ее мать возглавляла камерный хор при местной филармонии и преподавала в музыкальном колледже. Отец играл на гобое в областном губернаторском оркестре.
Кристина окончила музыкальную школу и поступила в Иркутское театральное училище. В период обучения она попала в тяжелое ДТП, в результате которого серьезно повредила ногу. В течение двух лет находилась на лечении в больнице, перенесла несколько операций. Все это время, несмотря на боль, настойчиво занималась восстановлением подвижности ноги. Выйдя из больницы, Кристина попыталась продолжить обучение и вернулась в училище, однако была отчислена.
«Я попала в тяжелую автомобильную аварию, восстановление длилось около двух лет. В училище говорили, что с такими травмами актрисой мне уже не стать. Но эти разговоры только раззадорили меня. После последней операции я рванула в Москву», — рассказала актриса «7Дней».
В Москве ее принял на свой курс Школы-студии МХАТ Олег Табаков (1935−2018). Встречу с ним актриса называла главной своей удачей.
«Я попала на курс к Олегу Табакову. Это самая большая удача в моей жизни. Олег Павлович помогает своим студентам, причем не только в профессии, но и в бытовых делах», — цитирует артистку «Российская газета».
Карьера Кристины Бабушкиной в кино и театре.
Кристина Бабушкина более 20 лет работает в МХТ им. Чехова.
Завершив обучение в Школе-студии в 2002 году, Бабушкина была принята в труппу Московского художественного театра имени Чехова. В коллективе МХТ ее нередко называли одной из самых любимых учениц Олега Табакова. На сцене театра актриса участвовала в постановках «Мещане» (режиссер Кирилл Серебренников), «Обломов», «Васса Железнова», «Обрыв», «Трехгрошовая опера» и ряде других спектаклей. В этом театре она продолжает служить и сегодня.
«Сама не могу поверить. Время пролетело незаметно. Понятно, что в багаже много работ, встреч с разными режиссерами. Но когда занимаешься любимым делом, не считаешь годы, не оглядываешься назад. Все кажется, что молодая, начинающая, только пришла в театр», — рассказывала актриса.
Впервые на экране актриса появилась в 2000 году, исполнив небольшие роли в сериалах «Маросейка, 12» и «Дальнобойщики» (2001). Впоследствии последовали другие эпизодические работы — в фильме «Звезда» (2002) и сериале «Москва. Центральный округ» (2003). Широкую известность она получила после роли Зойки в сериале «Примадонна» (2005), с этого момента став одной из востребованных актрис российского кинематографа.
Зрителю она также знакома по работам в проектах «Земский доктор», «Духless-2», «Муж по вызову», «Доктор Тырса», «Назад в СССР», «Самый лучший фильм», «Оптимисты», «Кровавая барыня». Одной из ее последних заметных экранных работ стала роль в сериале «Беспринципные». Самая актриса роль Валентины в этом проекте называет большим подарком.
«Как мы, артисты, шутим: надо было сняться в 100 фильмах, чтобы потом попасть в “Беспринципные” и стать дико популярным. Я люблю этот сериал и свою героиню — генеральшу Валентину. Она, конечно, чума. Эта роль — большой подарок для характерной артистки, есть что играть!» — рассказывала Бабушкина в интервью «Российской газете».
Личная жизнь Кристины Бабушкиной.
Первым мужем Кристины Бабушкиной был Станислав Дужников.
Актриса выходила замуж дважды. Ее первым супругом стал актер Станислав Дужников, которого она на протяжении долгого времени воспринимала как близкого друга. Изначально они не рассматривали возможность романтических отношений, однако во время одной совместной фотосессии их общий приятель, актер Александр Бухаров, произнес фразу: «Ребята, какие же вы большие и красивые! Представляете, если у вас будут дети?».
Именно с этого момента между ними завязался роман. У них родилась дочь Устинья, и их семью считали образцовой. Однако после того как они начали работать в одном театре, в отношениях наметился кризис, который в конечном итоге привел к разводу. При этом бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, а Дужников продолжает активно участвовать в воспитании дочери.
«Очень трудно все превратить в дружбу, но мне так комфортнее, тем более мы работаем на одной сценической площадке. Нельзя никого винить в том, что произошло, предъявлять претензии друг к другу, надо отбросить все и идти дальше. Стас может видеться, когда захочет, со Стешей, она часто бывает в гостях у папы», — передает слова актрисы «СтарХит».
Вторым супругом актрисы стал человек, не имеющий отношения к сфере искусства, — руководитель аппарата председателя совета директоров ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» Андрей Гацунаев. Практически сразу после знакомства пара начала совместную жизнь, а затем, по прошествии двух лет, официально оформила отношения.
Некоторое время назад среди журналистов и поклонников актрисы возникли подозрения, что ее связывают романтические отношения с Николаем Фоменко. Поводом для разговоров послужили идентичные фотографии, опубликованные ими в собственных аккаунтах в социальных сетях. Ни Фоменко, ни Бабушкина эти предположения публично не подтверждали и не опровергали.
Мужа Кристины Бабушкиной задержали за хранение наркотиков.
В 2023 году актриса Кристина Бабушкина оказалась в центре крупного скандала. Ее супруг, Андрей Гацунаев, был задержан по подозрению в хранении наркотических веществ. В ночь на 16 июня сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль семьи, в салоне которого обнаружили сверток с запрещенным порошком.
В ходе расследования Гацунаев признал свою вину, выразил раскаяние и перечислил пожертвования в два фонда — в поддержку правоохранительных органов и в помощь людям с наркотической зависимостью. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.
После произошедшего в Театре имени Ермоловой было отменено проведение спектакля «Неидеальный Че» с участием Кристины Бабушкиной. Администрация театра, подтвердив информацию о задержании, заявила, что зрителям, купившим билеты на несостоявшееся представление, будут возвращены денежные средства. Представители актрисы ситуацию не комментировали, пишет «Коммерсант».
Где сейчас Кристина Бабушкина.
Сегодня Кристина Бабушкина работает в МХТ имени А. П. Чехова и Московском театре Олега Табакова. Кроме того, актриса активно снимается в кино. В 2025 году с ее участием вышли такие картины, как «Алиса в Стране чудес» и «Беспринципные в Питере».