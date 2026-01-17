Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове цены растут, как на дрожжах: Больше всего подорожали важные продукты питания и коммуналка — рассказываем насколько

По данным Национального бюро статистики годовая инфляция в Молдове в 2025-м составила 7,8%

Источник: Комсомольская правда

Годовая инфляция в Молдове в 2025-м составила 7,8%, сообщает Национальное бюро статистики (НБС). Годовая инфляция в 2024-м составляла 4,7%.

По сравнению с декабрем 2024 года хлеб подорожал на 4,53%, фрукты — на 20,06%, мясо — на 4,03%, молоко — на 5,76%, яйца — на 20,05%, растительное масло — на 10,69%.

Подешевели овощи и сахар.

Коммунальные услуги подорожали на 26,99%, в том числе электричество на 48%, вода — на 16,77%, централизованное отопление — на 35,3%.

Из прочих расходных параметров пассажирские перевозки подорожали на 6,11%, а общественное питание — на 11,96%.

Всё ждём, что Анка Драгу выполнит торжественное обещание загнать инфляцию ниже 6%.

Что подорожало в Молдове. Фото: НБС.