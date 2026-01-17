В День Артиста деятелям культуры вручили правительственные награды: фоторепортаж

17 января в Национальном центре «Россия» по случаю нового профессионального праздника — Дня Артиста, прошла пресс-конференция с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, зампреда главы правительства Татьяны Голиковой и председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова. На встрече зачитали приветствие от главы государства, а также вручили правительственные награды и объявили о присуждении лучшим деятелям культуры званий Народного и Заслуженного артиста России. В объектив нашего фотокорреспондента попали высокопоставленные персоны, руководители оркестров и музыкальных коллективов, а в первую очередь — звезды сцены и экрана. Анна Михалкова, Виктор Вержбицкий, Александр Коршунов, Максим Аверин, Карина Андоленко, Александр Олешко и другие. Причем увидеть их — с наградами и новыми петличками — мы смогли не только в зале, где проходила церемония, но и во время пресс-подхода, где больше всего внимания от прессы досталось старшей дочери Никиты Сергеевича и Вержбицкому.