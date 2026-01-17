Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День Артиста деятелям культуры вручили правительственные награды: фоторепортаж

17 января в Национальном центре «Россия» по случаю нового профессионального праздника — Дня Артиста, прошла пресс-конференция с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, зампреда главы правительства Татьяны Голиковой и председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова. На встрече зачитали приветствие от главы государства, а также вручили правительственные награды и объявили о присуждении лучшим деятелям культуры званий Народного и Заслуженного артиста России. В объектив нашего фотокорреспондента попали высокопоставленные персоны, руководители оркестров и музыкальных коллективов, а в первую очередь — звезды сцены и экрана. Анна Михалкова, Виктор Вержбицкий, Александр Коршунов, Максим Аверин, Карина Андоленко, Александр Олешко и другие. Причем увидеть их — с наградами и новыми петличками — мы смогли не только в зале, где проходила церемония, но и во время пресс-подхода, где больше всего внимания от прессы досталось старшей дочери Никиты Сергеевича и Вержбицкому.

70

17 января в Национальном центре «Россия» по случаю нового профессионального праздника — Дня Артиста, прошла пресс-конференция с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, зампреда главы правительства Татьяны Голиковой и председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова.

На встрече зачитали приветствие от главы государства, а также вручили правительственные награды и объявили о присуждении лучшим деятелям культуры званий Народного и Заслуженного артиста России. В объектив нашего фотокорреспондента попали высокопоставленные персоны, руководители оркестров и музыкальных коллективов, а в первую очередь — звезды сцены и экрана. Анна Михалкова, Виктор Вержбицкий, Александр Коршунов, Максим Аверин, Карина Андоленко, Александр Олешко и другие. Причем увидеть их — с наградами и новыми петличками — мы смогли не только в зале, где проходила церемония, но и во время пресс-подхода, где больше всего внимания от прессы досталось старшей дочери Никиты Сергеевича и Вержбицкому.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше