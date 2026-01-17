Две медали за день: российские паралыжники штурмуют немецкий Финстерау

17 января 2026 года российские паралыжники завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира в Финстерау. Олег Пономарев (с проводником Андреем Романовым) и Виталий Малышев стали вторыми в спринтерских гонках. Старты входят в квалификацию на Паралимпийские игры-2026. Допуск россиян стал возможен после решения CAS от 2 декабря 2025 года, разрешившего выступление под национальной символикой.
17 января 2026 года в немецком Финстерау прошли спринтерские гонки этапа Кубка мира по лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения (FIS Para Cross-Country World Cup). Российская команда завоевала две серебряные медали, укрепив свои позиции в общем зачёте серии стартов, имеющих ключевое значение для квалификации на Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В спринтерской гонке на дистанции 1,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения Олег Пономарев в паре со своим проводником Андреем Романовым занял второе место, показав время 3 минуты 16,76 секунды. В категории «стоя» Виталий Малышев также завоевал серебро, финишировав вторым с результатом 3 минуты 22,09 секунды.
Соревнования в Финстерау проходят с 14 по 18 января. После гонок средней и длинной дистанции, состоявшихся 14 и 15 января, 17 января были проведены спринтерские забеги, а 18 января запланирована эстафета 4×2,5 километра. На текущий момент российская сборная имеет в активе шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые.
Участие российских параатлетов в официальных международных соревнованиях под национальной символикой стало возможным после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2 декабря 2025 года. CAS удовлетворил апелляцию Федерации лыжных гонок России, Паралимпийского комитета России и двенадцати индивидуальных спортсменов, признав недопустимым полное отстранение российских атлетов от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Суд обязал допустить россиян к стартам на равных условиях с представителями других стран, включая право использовать национальный флаг и другие атрибуты государственной принадлежности.