Две медали за день: российские паралыжники штурмуют немецкий Финстерау

17 января 2026 года российские паралыжники завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира в Финстерау. Олег Пономарев (с проводником Андреем Романовым) и Виталий Малышев стали вторыми в спринтерских гонках. Старты входят в квалификацию на Паралимпийские игры-2026. Допуск россиян стал возможен после решения CAS от 2 декабря 2025 года, разрешившего выступление под национальной символикой.