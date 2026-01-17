Адам Кадыров провел совещание с силовиками: глава Чечни опубликовал видео

Помощник главы Чечни и секретарь Совбеза Адам Кадыров провел совещание с командирами силовых ведомств республики. Видео с мероприятия 17 января опубликовал глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
«Помощник Главы ЧР, Секретарь Совета Безопасности ЧР Адам Кадыров провёл в рамках моего поручения совещание с командирами силовых ведомств республики», — написал глава Чечни.
Кадыров уточнил, что на встрече обсуждались подготовка и обеспечение безопасности предстоящих выборов в Чечне. Был затронут вопрос мер по поддержанию общественного порядка, профилактика экстремизма и работа подразделений ЧР в зоне СВО.
Особое внимание уделялось взаимодействию силовых структур для повышения эффективности охраны. Также обсуждались условия службы личного состава, снабжение продовольствием и техническим оснащением.
Напомним, в ходе совещания командир ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Анзор Бисаев в торжественной обстановке вручил Адаму Кадырову золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Медаль присуждена за значительный вклад в охрану и обеспечение безопасности Запорожской АЭС во время специальной военной операции.
Также в декабре 2025 года Адам Кадыров получил медаль памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. С вручением награды его поздравил министр по национальной политике и внешним связям ЧР Ахмед Дудаев.
Дудаев отметил, что медаль присуждена за «значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины». Он подчеркнул, что под руководством Адама Кадырова создаются условия для «уверенного развития и благополучия» региона.
Как писал KP.RU, к 17 годам у Адама Кадырова уже было около 20 орденов и медалей. Его отец неоднократно отмечал, что все награды его сына заслуженные. Кадыров подчеркивал, что требования к Адаму как к наследнику чеченского лидера значительно выше, чем к обычному человеку.
Рамзан Кадыров отмечал, что популярность и достижения Адама — результат его упорного труда. Впервые он заявил о себе еще в раннем детстве. В шесть лет Адам стал самым молодым хафизом России, полностью выучившим Коран наизусть.