Адам Кадыров провел совещание с силовиками: глава Чечни опубликовал видео

Как писал KP.RU, к 17 годам у Адама Кадырова уже было около 20 орденов и медалей. Его отец неоднократно отмечал, что все награды его сына заслуженные. Кадыров подчеркивал, что требования к Адаму как к наследнику чеченского лидера значительно выше, чем к обычному человеку.