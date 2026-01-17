Разбит тайный бункер ВСУ под Купянском: главная новость СВО 17 января

«“Тюльпан” — мина очень мощная, большого диаметра и калибра, может пробивать грунт примерно на метр-два и там уже взрываться. Что касается самого штаба, то это любое укрытие временного характера, оно может быть из бетонных перекрытий, не очень мощных, или из дерева. Внутри они, как правило, утепленные, отделанные, заглубляют их метра на два, не больше, еще земля насыпается», — сообщил Попов.