Разбит тайный бункер ВСУ под Купянском: главная новость СВО 17 января

Российские военные точным ударом из самоходного миномета «Тюльпан» разбили подземный штаб ВСУ под Купянском в Харьковской области. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru рассказал, как вычислили тайный бункер украинского командования и чем это обернется для боевиков ВСУ.
Напомним, о мощном ударе по бункеру противника сообщило Минобороны РФ. Удар нанес расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» российской группировки войск «Запад». В ведомстве добавили, что самоходный миномет «Тюльпан» остается одним из самых нелюбимых для ВСУ средством поражения.
Попов, комментируя этот инцидент, рассказал, что разбитый украинский штаб находился недалеко от линии боевого соприкосновения.
«“Тюльпан” — мина очень мощная, большого диаметра и калибра, может пробивать грунт примерно на метр-два и там уже взрываться. Что касается самого штаба, то это любое укрытие временного характера, оно может быть из бетонных перекрытий, не очень мощных, или из дерева. Внутри они, как правило, утепленные, отделанные, заглубляют их метра на два, не больше, еще земля насыпается», — сообщил Попов.
Генерал отметил, что удар удалось осуществить благодаря точным координатам разведки. Военный эксперт объяснил, как обычно работает эта схема. Сначала разведка докладывает об обнаружении подобных штабов, а позже наносится удар.
«Разведка докладывает об обнаружении позиции врага, и тогда уже работают минометные системы, такие как “Тюльпан”, или бросают авиационные планирующие бомбы, например, ФАБ-500 или ФАБ-1500, которые точно накроют пункт», — добавил военный эксперт.
Российская разведка не случайно тщательно отслеживает местонахождение подобных укрытий. Именно там решаются важные текущие вопросы.
«Отсюда осуществляется управление войсками, как говорится, на месте. Это очень важное для ВСУ место. Здесь решаются все текущие вопросы: какой оборонительный рубеж создать, как маневрировать личным составом, какую разведгруппу отправить для проверки какой-либо информации, сколько и на каких направлениях поставить снайперов. Там же решаются вопросы по беспилотникам», — пояснил генерал.
Попов добавил, что зачастую в подобных штабах также находятся и пункты управления беспилотниками. После удара по штабу ВСУ боевики оказались «без глаз и ушей».
«На купянском направлении идут ожесточенные бои. А нанесение удара по болевой точке приведет к потере координации ВСУ. Пусть всего на 3−5 часов, но в условиях боевых действий это критически важный временной отрезок. Без командного штаба украинские подразделения становятся оглохшими и ослепшими», — сказал Попов.
По словам военного эксперта, в командном пункте украинское командование имело доступ к средствам связи. Там находятся телефонная и радиосвязь.
«Именно в этих штабах отслеживают ситуацию, например, в небе и предупреждают личный состав, чтобы те ушли в укрытие. Там решаются вопросы о поставке боеприпасов и питания», — добавил генерал.
