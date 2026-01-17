Блогерша описала поездку в США фразой «здесь начинаешь чувствовать себя русским»

— Интересно, что именно здесь, в Америке, ты начинаешь чувствовать себя русским не потому, что тебя кто-то так назвал, а просто внутри. Ты есть ты — со своим акцентом, своими привычками. И никого это не волнует. Тут не важно, откуда ты, важно — как ты себя ведешь, — описала свой опыт россиянка.