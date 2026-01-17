Блогерша описала поездку в США фразой «здесь начинаешь чувствовать себя русским»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова рассказала о своем опыте поездки в США и отношении американцев к россиянам. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».
По ее словам, местных жителей, как правило, не волнует, откуда приехал человек, если он ведет себя спокойно и не навязывается окружающим. Ершова подчеркнула, что американцы в основном сосредоточены на себе, своих делах и личной жизни, поэтому национальность собеседника редко становится предметом внимания.
— Интересно, что именно здесь, в Америке, ты начинаешь чувствовать себя русским не потому, что тебя кто-то так назвал, а просто внутри. Ты есть ты — со своим акцентом, своими привычками. И никого это не волнует. Тут не важно, откуда ты, важно — как ты себя ведешь, — описала свой опыт россиянка.
Говоря о сравнении жизни в России и США, Ершова призналась, что не может сделать однозначный выбор. Она считает, что в России можно жить комфортно при наличии денег и здоровья, но при этом сохраняется постоянное внутреннее напряжение. В США, по ее словам в блоге, жизнь дороже и сложнее, однако у человека есть ощущение личной свободы и ответственности за собственный путь.
Российский тревел-блогер Александр ранее рассказал, что в американском штате Северная Каролина существовал закон, запрещающий петь фальшиво. Блогер пошутил, что впервые убавил громкость не из-за соседей по парковке, а из-за страха, что шериф может проверить документы.