«Солнцепеки» выжигают ВСУ в Волчанске: главная новость СВО 17 января

ВС РФ применяют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для уничтожения позиций ВСУ в районе города Волчанск Харьковской области. Противника выдавливают из населенного пункта и его окрестностей, оценил главную новость СВО от 17 января в беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Боевики ВСУ отступают непосредственно в двух случаях: когда получают команду, и в большей степени, когда не получают, просто оставляют позиции, бегут. Подразделения ВСУ под Волчанском начали отступление после того, как по ним была нанесена серия комбинированных ударов нашими беспилотниками и артиллерией», — отметил Липовой.
Военный эксперт обратил внимание на то, что Волчанск имеет важное значение для ВСУ.
«Волчанск — это крупный опорный пункт сети обороны ВСУ, это укреплённый объект. Сейчас идет окружение этого населенного пункта. Наши действуют тактикой выдавливания, тактикой мелких групп», — объяснил он.
По словам Липового, выбранная тактика приносит хорошие результаты.
«Если боевики ВСУ видят, что на 50% объект потерян, перешёл под контроль наших подразделений, то остальную часть этого города или опорного пункта они уже хаотично бросают. Поэтому, я думаю, ждать осталось недолго. Неделя, максимум, две и Волчанск будет освобожден», — резюмировал он.