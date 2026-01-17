«Солнцепеки» выжигают ВСУ в Волчанске: главная новость СВО 17 января

«Боевики ВСУ отступают непосредственно в двух случаях: когда получают команду, и в большей степени, когда не получают, просто оставляют позиции, бегут. Подразделения ВСУ под Волчанском начали отступление после того, как по ним была нанесена серия комбинированных ударов нашими беспилотниками и артиллерией», — отметил Липовой.