«Родители были против»: Бабкина раскрыла, кем должна была стать по воле семьи

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о том, какую профессию для нее изначально видели родители, а также поделилась воспоминаниями о собственном выборе жизненного пути.

17 января, поздравляя коллег с Днем артиста, Бабкина отметила, что профессия артиста связана с постоянным трудом и большой ответственностью — перед собой, зрителями и культурной традицией. При этом она подчеркнула, что желание стать артисткой появилось у нее еще в детстве.

— Хотя родители были против. Они хотели, чтобы я была «нормальным» человеком — учителем, врачом, инженером, — призналась она.

По словам певицы, о выбранной профессии она ни разу не пожалела. Бабкина добавила, что ответ на вопрос о собственной востребованности получает каждый вечер, выходя на сцену театра «Русская песня» и видя полный зрительный зал, передает ТАСС.

В России учрежден новый профессиональный праздник — День артиста, который будет отмечаться ежегодно 17 января, в день рождения Константина Станиславского. В связи с этим Департамент культуры Москвы поздравил артистов и деятелей культуры.