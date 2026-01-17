«Родители были против»: Бабкина раскрыла, кем должна была стать по воле семьи

17 января, поздравляя коллег с Днем артиста, Бабкина отметила, что профессия артиста связана с постоянным трудом и большой ответственностью — перед собой, зрителями и культурной традицией. При этом она подчеркнула, что желание стать артисткой появилось у нее еще в детстве.