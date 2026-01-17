Сексологи назвали поступки в спальне, убивающие желание и влечение

Сексологи Мэри Хеллсторм и Назанин Моали рассказали, какие поступки в спальне способны моментально убить влечение и желание заниматься сексом. Список публикует издание LadBible.
Хеллсторм отнесла к таким поступкам имитацию оргазма. По ее мнению, ложь в постели не позволяет раскрыть полный потенциал сексуального удовольствия, что в конечном итоге вредит обоим партнерам. Также сексолог рекомендовала не стыдить себя или партнера за странные эротические фантазии и прошлый опыт.
«Чем меньше стыда, тем больше веселья и удовольствия мы получаем от секса», — заверила специалист.
Моали добавила, что негативно на сексуальную жизнь пары влияет отказ обсуждать интимные вопросы, так как разговоры о сексе помогают понять предпочтения партнера. Без понимания, отмечает сексолог, половой акт может стать весьма неприятным.
Моали также рекомендует позволять партнеру иметь секреты, так как это может даже укрепить отношения.
«У каждого из нас есть фантазии, которые не затрагивают партнера», — пояснила сексолог.
