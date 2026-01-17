Ургант, пророческая роль и последние слова: как простились с Золотовицким

Трагическое событие стало поводом для редкого появления телеведущего и шоумена Ивана Урганта на публике. Ургант пришел проводить актера в последний путь с букетом белых роз. Приблизившись к изголовью гроба, Ургант не смог сдержать слез, после чего подошел к вдове Золотовицкого, Вере Харыбиной, и поцеловал ей руку. В своем выступлении Ургант пошутил, что никогда прежде не случалось такого, чтобы Игорь Золотовицкий находился на сцене, а зрители при этом не смеялись.