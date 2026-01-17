Ургант, пророческая роль и последние слова: как простились с Золотовицким

На основной сцене МХТ имени А. П. Чехова в Москве завершилась церемония прощания с заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким, который ушел из жизни 14 января. Гражданскую панихиду посетили близкие, а также многочисленные коллеги и ученики Золотовицкого.
Иван Ургант плакал и шутил на церемонии прощания.
Трагическое событие стало поводом для редкого появления телеведущего и шоумена Ивана Урганта на публике. Ургант пришел проводить актера в последний путь с букетом белых роз. Приблизившись к изголовью гроба, Ургант не смог сдержать слез, после чего подошел к вдове Золотовицкого, Вере Харыбиной, и поцеловал ей руку. В своем выступлении Ургант пошутил, что никогда прежде не случалось такого, чтобы Игорь Золотовицкий находился на сцене, а зрители при этом не смеялись.
Эрнст не успел сказать Золотовицкому о своей любви к нему.
Одними из первых на сцену театра взошли Константин и Софья Эрнст. Генеральный директор АО «Первый канал» признался, что не успел сказать Золотовицкому при жизни о своей любви к нему, отметив, что тот обладал удивительной способностью создать ощущение семьи везде, где бы он ни был — в театре, в Школе-студии, в Доме актера.
Последние слова Золотовицкого были оптимистичными.
На церемонии прощания также присутствовали сыновья Игоря Золотовицкого. Сын ректора школы-студии МХАТ Алексей Золотовицкий рассказал собравшимся о последних часах жизни отца. Сын Золотовицкого упомянул, что тот находился в тяжелом состоянии перед отправкой в реанимацию. Когда доктор спросил Игоря Яковлевича о самочувствии, отец, выйдя из полусонного состояния, внимательно посмотрел на врача и произнес лишь одно слово: «Во!».
В последней работе Золотовицкого его герою устроили пышные похороны.
Примечательно, что многие поклонники Игоря Золотовицкого считают его последнюю роль пророческой. Так, по сюжету сериала «Улица Шекспира», где он сыграл барона, герою актера устраивают пышные цыганские похороны. Поклонники творчества Золотовицкого убеждены, что артисту, который боролся с онкологией, не следовало соглашаться на подобные съемки.